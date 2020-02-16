مصر | تأييد إخلاء سبيل 16 متهما في الفيوم بـ" أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد إخلاء سبيل 16 متهما في الفيوم بـ" أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وتأييد قرار إخلاء سبيل 16 متهمًا بمحافظة الفيوم، بضمان محل إقامتهم، في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمين هم كلا من:

١- أحمد عبد المجيد جوده خليل

٢- أحمد مبروك عطيه معوض

٣-احمد محمد محمد مرسي

٤- بدر مصطفى كامل عبد العظيم

٥- حازم ربيع حرفوش عويس

٦- حسام الدين عبد الله حسين موسى

٧- حسونه أمين حسن محمد

٨- حسين أيوب عبد الفتاح خليفه

٩- رمضان جمعه علي محمود

١٠- صالح علي مهدي علي

١١- علي مهران محمد علي

١٢- عماد حامد محمود أحمد يونس

١٣- مجدى علي علي الخطيب

١٤- محمد أحمد خالد عبد المجيد

١٥- محمد عاشور عبد العاطي عبد العاطي

١٦- مصطفى رمضان عبد الحفيظ رمضان