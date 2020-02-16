مصر | عاجل.. حيثيات رفض الحراسة القضائية على نقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حيثيات رفض الحراسة القضائية على نقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

ونصت المادة ٧٧ من الدستور المصري عام ٢٠١٤، على الآتي:

-ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو التدخل الجهات الإدارية في شئونها.

Advertisements