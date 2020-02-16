مصر | بدء مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

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بدأت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة في كفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلًا من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيي عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن".