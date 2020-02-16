مصر | تجديد حبس سائق بتهمة تجارة الحشيش في التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سائق بتهمة تجارة الحشيش في التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في الحشيش وترويجه على المتعاطين بالتجمع الخامس.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أكدت قيام "عادل. م"، 27 سنة، سائق، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الإتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي أصدرت قرراها السابق.