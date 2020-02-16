مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 172 متهمًا بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 172 متهمًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف، المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 172 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمين هم كلًا من:

1- إبراهيم محمد عمر محمد علي

2- هيام خلف سيد أحمد

3- أحمد سيد عدلي عبد المحسن

4- حسن صالح سيد حسن إبراهيم

5- عبد الحميد محمد أحمد حمدان

6- صبري محمد آدم إسماعيل

7- حامد سليم عيسي أحمد

8- أحمد محمد علي حسن

9- محمد محمود علي عبد الحفيظ

10- نصر علي حسين علي

11- إبراهيم طه أحمد رضوان

12- عبده محمد عبد الباسط حامد

13- أحمد عثمان محمد حامد

14- محمود محسن صوفي صادق

15- صلاح محمد خضيري إبراهيم

16- شريف كارم عبد العال عبد العال

17- أنس إبراهيم خميس مؤمن

18- عبد الرحمن عيد توفيق يوسف

19- فادي عماد علي يوسف

20- جمعة مهدي حجاج يوسف

21- سليمان سعد سلامة حسين

22- أحمد ناصر عبد الناصر تمام

23- محمود حسين محمود عبد العال

24- عاطف محمد شفيق محمد أمين

25- خالد نجم الدين يحي ذكي

26- عبد الرحمن رأفت عبد العزيز إسماعيل

27- محمود أحمد السيد علي

28- محمد أحمد محمد بيومي

29- عصام صلاح الدين بيومي

30- عمرو أحمد علي عبد الله فضل

31- عبد المجيد سامي عبد المجيد إبراهيم

32- محمد جمال عبده جاد الحق

33- نور سعيد السيد محمد

34- أحمد مؤمن تميم مؤمن

35- عبد الرحمن مصطفى عبد السميع أحمد عمر

36- أشرف رجب منصور سلام

37- أحمد حسين إسماعيل الزندجي

38- صبري علي نعمان سعد

39- أحمد ربيع محمد محمد

40- أحمد عيد فوزي سيد فرج

41- إيهاب علي عبد الرؤوف محمد

42- عبد الرحمن بلال عبد الحكيم

43- هشام شعبان عدلي سليم

44- محمد عماد الدين محمد أحمد

45- عرفات زوين محمد علي

46- ممدوح سالم عبد المجيد سيالم

47- هاني صالح عبد القادر الشحات

48- أحمد سعد عبد المنعم عبده

49- نور الدين محمد أحمد محمد

50- محمد رضا عبد الحميد محمد

51- محمد سعد محمد عبد الحميد

52- عماد أبو العلا عباس عارف

53- يوسف رمضان يوسف عبد الواحد

54- أحمد فؤاد عبد الواحد حبيب

55- إسلام رضا يوسف أحمد

56- محمود سامح حمادة محمود

57- حسين كامل حسن سيد

58- محمد محمود أحمد الغاوي

59- محمود عربي عبد الرازق عتريس المليجي

60- إيهاب رجب أبو عرب سعد

61- محمد محمد عبد الحفيظ عبد الرحمن

62- كريم بلال صادق علي

63- أسامة عبد الفتاح إبراهيم محمود الشرقاوي

64- بشرى شوقي مسلم شعلان

65- عبد الله سيد علي محمد

66- عبد الله أحمد شحاته سليم

67- أيمن سيد عبد الحليم عبد الحميد

68- سيد حامد محمود أحمد

69- سيد حسن سيد حسن

70- عمر طلبة سيد طلبه

71- أحمد عبد الحسيب شبل صالح

72- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حسانين

73- أحمد عبد الواحد إبراهيم سعيد

74- أحمد محمد يوسف محمد

75- أحمد فاروق محمد طه

76- محمد محمد علي محمد حسن مخلوف

77- صلاح الدين علي فاروق عبد الحافظ

78- أحمد عبد الخالق عبد الجيد الدغيدي

79- محمود عوض محمد السعدني

80- إسلام محمد صفي محمد عامر

81- مصطفي محمود عبد الشافي حسين

82- باسم عزمي محمد عبد الله يونس

83- سالم محمد سالم عبد الشافي شاهين

84- حسن سيد مصطفي أحمد علي

85- عبد المنعم عبد العال أحمد

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86- سليم جمعة عبد النبي سليم

87- إبراهيم سعد سيد محمود

88- أحمد محمد دسوقي العنتراوي

89- سعيد محمد بدر توفيق

90- أحمد علي محمد علي عيسى

91- أحمد عبد المنعم أحمد توفيق

92- محمد نبيل سعد أبو النجا

93- وائل عبد العليم حسن شعبان

94- محمود هاشم محمد دسوقي

95- سيد عيد سيد عفيفي

96- كريم أشرف فتحي محمد

97- ياسر كامل أحمد محمد

98- حسام سلامة عبد المنعم إبراهيم

99- محمود علي حسن علي

100- أحمد عبد الكريم عطيه شاهين

101- محمد عبد العزيز حجازي محمد

102- أحمد عبد المنعم محمود خليل

103- محمود جمال عبد العزيز إبراهيم

104- إسلام عبد المنجي عز العرب سنوسي

105- أحمد طه محمد القالي

106- علي محمد علي محمد أحمد علي

107- عمر محمد تركي أبو بكر

108- فوزي أحمد خليل يوسف

109- محمد عصام سيد حسن

110- عبد الله محمد عبد الله عباس

111- أحمد حمدي أحمد السيد

112- إسلام سمير عبد الستار عيسى

113- عبد الرحمن نصر تكروني شحاته

114- رمضان قطان خليل إسماعيل

115- عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

116- رضا محمود عمران مسلم

117- محمد عبد العاطي السيد حسن

118- عمر محمد عبد الفتاح محمد

119- محمد إبراهيم توفيق محمد

120- يحي علي الطرفاوي همام

121- إسلام عاطف عفيف السيد يوسف

122- حسام الدين عبد الهادي محمد شريف

123- محمد خالد علي عمر الجندي

124- ناصر عبد الرحيم أحمد حسانين

125- أشرف محمد مصطفى رضوان

126- السيد صابر محمد سليمان

127- أحمد سعيد محمد سعيد عبد النعيم

128- أيمن حيدر عبد السلام محمد

129- أحمد سعيد أحمد سر الخاتم

130- محمد معوض رمضان مسعد

131- محمود السيد محمد موسى الدبيكي

132- خالد محمد عبد العاطي السيد

133- أحمد محمد جعفر حسين

134- إسلام عبد الرحمن السيد عبد الرحمن

135- عبد الرحمن حسنى محمد عبد الرحمن

136- محمد خلف خليفة مهران

137- عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح

138- محمد إبراهيم سعد الدين إبراهيم

139- وليد محمد نور الدين أحمد

140- أحمد محمد سليم أحمد عبد الرحمن

141- محمد بدري الشبراوي محمد عوض

142- شريف سعد محمد مهران

143- ياسر محمد سليمان محمد عثمان

144- أحمد محمد محروس جمعة إسماعيل

145- أحمد غريب محمود محمود القماش

146- سامي محمد أمين أحمد

147- أحمد معوض عبد العال عثمان

148- أحمد عبد الجواد فراج محمد

149- أيمن عبد الجليل مسعد مطاوي

150- أمير محمد عبد الستار عمر

151- هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

152- نصر محمد موسي محمد

153- أحمد رمضان حسن حامد

154- طارق عبد الستار عليوة عوض الله

155- عبد الرحمن صالح السيد الصاوي

156- عصام الدين سعد سعيد إبراهيم

157- أحمد رفاعي أحمد محمد

158- علاء الدين بكر عبد المحسن جميل

159- إسلام عمر عبد اللطيف علي عطيه

160- إبراهيم عبد العليم عبد القادر جمعة

161- محمد عبد العليم عبد القادر جمعة

162- بلال جمال عبادي سليم

163- علي محمد علي هليل

164- محمد محمد جلال عبد العال

165- محمد ممدوح محمد أحمد سلامة

166- إسلام علي كمال أحمد

167- علي حسين علي أبو شوشة

168- محمد حربي محمد أبو العلا

169- محمد خالد محمد أحمد

170- عصمت السيد عبد الجواد محمد

171- كامل محمد أحمد عبد الكريم

172- محمد عبد المنعم عبد اللطيف عبد الرحمن