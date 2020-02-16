شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الطلاب الوافدون حائط الصد ضد الأفكار الهدامة في بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، اجتماع أعضاء لجنة شؤون الطلاب الوافدين بالأزهر، لمناقشة الخطة الجديدة للطلاب الوافدين، والعمل على تنفيذها بأيسر الطرق، وتذليل العقبات التي تواجهم ووضع الحلول العاجلة لها.

في بداية الاجتماع، قال شيخ الأزهر إن ملف الطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مشيخة الأزهر، مؤكدًا ثقته في قدرة اللجنة على إدارة هذا الملف بشكل إيجابي، وأن الاهتمام بطلابنا من الوافدين هو جوهر رسالة الأزهر في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالمنهج الوسطي ليكونوا حائط صد ضد الأفكار الهدامة التي تزعزع استقرار بلادهم.

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شيخ الأزهر يلتقي أعضاء لجنة شؤون الطلاب الوافدين

شيخ الأزهر يلتقي أعضاء لجنة شؤون الطلاب الوافدين

وطالب شيخ الأزهر أعضاء اللجنة بضرورة مراعاة الأولويات في توزيع المنح، كما ناقش المشكلات التي قد تعرقل استفادة الطلاب الوافدين من مسيرتهم التعليمية في الأزهر، وضرورة حل أي مشكلة تطرأ أمام هؤلاء الطلاب لأنهم أمانة في عنق الأزهر، وحتى يعودوا إلى بلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيء من الود والعرفان بالجميل.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أنهم يعملون على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين عبر إنشاء موقع لاستقبال الطلبات والاقتراحات عليه، تيسيرًا على الراغبين في التعلم بالأزهر، مؤكدين أنهم يعملون على وضع خطط للارتقاء بالعملية التعليمية للطلاب الوافدين، وأن العمل جارٍ على إصدار كتيب للطلاب به كل الخدمات التي تقدم لهم.

يذكر أن لجنة الطلاب الوافدين تشكلت بقرار من شيخ الأزهر لمتابعة كل ما يتعلق بالطلاب الوافدين بالأزهر، بداية من المراحل الأولى لمخاطبة السفارات والهيئات بعدد المنح المخصصة لكل دولة، ثم إجراءات قبول الطلاب وتسكينهم وتسجيلهم بجامعة الأزهر، مرورًا بتقديم الدورات التأهيلية وتعليم اللغة العربية، وتنظيم أعمال الامتحانات وغيرها من ضوابط العملية التعليمية للطلاب الوافدين.