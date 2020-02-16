شكرا لقرائتكم خبر عن في «سبوع» طفلة الـ100 مليون: «حلوى ودي جي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عزبة على فهمي، التابعة لمركز سمالوط، شمال المنيا، احتفالية كبيرة بسبوع الطفلة ياسمين رمضان ربيع عبدالعزيز والتي أكدت الإحصائيات أنها سجلت المولود رقم 100 مليون على مستوى الجمهورية. وأقامت أسرة الطفلة احتفالية على الـ«دي جي» مرددة أغاني السبوع: «يارب ياربنا تكبر وتبقي زينا»، وغيرها من أغاني الأطفال وسط فرحة من أسرة الطفلة وأهالي العزبة، عقب توزيع السبوع من ألحلوى وغيرها.

وقال والد الطفلة إنها الحفيدة رقم 38 بين أفراد الأسرة، وإنهم سعداء باهتمام أجهزة الإعلام بابنتهم، لكونها رقم 100 مليون، مؤكدين على الاهتمام برعايتها صحيا وتعليميا واجتماعيا.

وأضاف والد ياسمين أنها الأولى في حياته وأنها البكر حيث تزوج قبل عام، وأنه عقب ولادتها حدث خلاف على تسميتها مع الأم التي كانت ترغب في تسميتها عاليا، وقد تم الاستقرار على تسميتها ياسمين لتكون ياسمين حياتنا – على حد وصف».