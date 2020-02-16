شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة منتجي الألبان في الإسكندرية بسبب «المواصفة القياسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت أزمة منتجى وتجار الألبان في الإسكندرية ضد قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على مواصفة جديدة لـ4 أنواع من الجبن «رومى وشيدر وفيتا وموزاريلا» تحت رقم ١٠٠٧/٤ لسنه ٢٠٢٠ بمجلس ادارة الهيئة رقم 333 والمنعقد بتاريخ 3 فبراير الجارى.. وطالبت شعبة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، بالتدخل لدى رئيس المواصفات والجودة لحماية التجار ومنتجى الألبان من الجهات الرقابية.

وقال المهندس عمرو أبوداود، نائب أول رئيس شعبة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية: طالبنا «الوكيل» بالتدخل لدى رئيس المصرية العامة للمواصفات والجودة لمخاطبة الجهات الرقابية للتأكيد وتفسير المواصفة القياسية للجبن بإجازة وضع تواريخ لاحقة لمراحل التسوية أو التحضين لمنتجات الألبان التقليدية والتى تعتبر جزءا من عملية الإنتاج، وبالتالى لايجوز أخذ عينات منها خلال فترة التسوية.

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وشدد «ابوداوود»- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- على ضرورة السماح لصغار المنتجين بنقل منتجاتهم للمخازن المجهزة تحت تواريخ لاحقة لإتمام فترة التسوية والاستفادة مما تسمح به المواصفة القياسية في خدمة منتجات الألبان، ورفض مبديا اعتراضه على بعض مراقبي الأغذية والحملات التموينية الغاشمة ضد تجار الألبان وكأنهم يتعاملون مع تجار مخدرات.

وناشد وزير التموين والتجارة الداخلية إصدار تعليمات لمراقبى الأغذية والمفتشين بحسن التعامل مع التجار وأصحاب المصانع أثناء التفتيش وعدم أخذ عينات من الجبنة أثناء مراحل التسوية، وطالب أصحاب المصانع بسرعة التسجيل بهيئة سلامة الغذاء وتسديد الرسوم لتطوير كافة المصانع ومواكبة النظم العالمية، وذلك لصالح المستهلك والاقتصاد المصري ولزيادة الصادرات.

كانت شعبة منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية قد عقدت اجتماعا طارئا الأسبوع الماضى لمناقشة قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومدى تأثير المواصفات الجديدة عليهم كأرباب مهنة دون الرجوع إليهم ومناقشتهم.