شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز ربة منزل بمستشفى بني سويف الجامعي للاشتباه في إصابتها بـ«أنفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن المستشفى الجامعي استقبل ربة منزل تقيم بمركز الواسطى، مصابة بالتهاب رئوي حاد، وارتفاع في درجة الحرارة، وتم حجزها بغرفة العزل بالمستشفى لتشابه أعراض إصابتها مع مرض أنفلونزا الطيور.

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وتابع رئيس الجامعة: «تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المريضة من سحب عينة دماء وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة لتحليلها، للتأكد من إصابة المريضة بأي أمراض من عدمها»، مضيفا: «يجرى تلقيها العلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل بالمستشفى».

وربة المنزل تدعى «نادية.ع.س»، 20 سنة، مقيمة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم احتجازها داخل غرفة العزل، إثر إصابتها بفشل في وظائف التنفس والتهاب رئوي حاد وارتفاع في درجة الحرارة.

وتبين من الكشف الأولي على المريضة الاشتباه في إصابتها بأعراض «أنفلونزا الطيور»، وتم سحب عينة دماء وأرسلت لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى متابعة حالتها أولا بأول.