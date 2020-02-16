شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نشاطه الرعوى في مركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون حيث التقى مجمع كهنة إيبراشية البحيرة، مساء الأحد.

كما استقبل البابا الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي معهما مجمع كهنة الإيبارشية، وعقب اللقاء حرص الآباء الكهنة على التقاط صور تذكارية مع البابا في الدير.

كان البابا تواضروس الثانى افتتح أعمال مؤتمر شباب إيبارشيتي النمسا، وباريس وشمال فرنسا من الخدام تحت عنوان «GPS». وألقي محاضرة افتتاحية حملت نفس عنوان المؤتمر وتحدث عن الأحرف الثلاثة التي تشير إلى ثلاث كلمات، حيث G= God (الله)، وP= Pray (صلاة)، وS= Service (خدمة)، وهي ثلاث كلمات نحتاجها في الطريق إلى السماء ويجمعها قول بولس الرسول «الإيمان العامل بالمحبة».