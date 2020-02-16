شكرا لقرائتكم خبر عن 20 وزارة تناقش قانون المحليات برعاية ائتلاف «دعم مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش، اليوم، ائتلاف «دعم مصر» برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى زعيم الاغلبية البرلمانية، قانون المحليات في ثالث اجتماع ضمن سلسلة لقاءات تتضمن حوارات مجتمعية سبقها اجتماعين مع النقابات المهنية ورؤساء الاحزاب صرح بذلك الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس الائتلاف

وأضاف أنه سيحضر مندوبى ٢٠ وزارة لمناقشة الملاحظات حول القانون منها وزارات الاوقاف والكهرباء والبترول والسياحة والاثار والقوى العاملة والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والتنمية المحلية والصحة والسكان والبيئة والشباب والرياضة والاسكان والنقل التعاون الدولى والتجارة والصناعة والتضامن والزراعة والطيران المدنى والمجالس النيابية