شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ تحكيم مسابقة «دوري ريادة الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ جامعة الأزهر، اليوم الأحد، عقد لجان تحكيم مسابقة دوري ريادة الأعمال، الذي تم تنفيذه للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم.
وقال عامر في تصريحات له إن لجان التحكيم تعقد على مدار يومين من التاسعة وحتى الثانية ظهراً، ويشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وأضاف عامر أن سيتم التحكيم في مشروعات متعلقة بالزراعة وإعادة التدوير والهندسة والطاقة الكهربية، والطبية والعلمية وتكنولوجيا وتطبيقات هواتف«، على مدار يومين.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن أبرز المشروعات هي: «جمع أموال الزكاة، ومقهى بنات، ومركز دراسات تجارية وتلقيح النخل وتحويل بقايا الطعام لغاز» .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأزهر تبدأ تحكيم مسابقة «دوري ريادة الأعمال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.