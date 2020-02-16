شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ تحكيم مسابقة «دوري ريادة الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جامعة الأزهر، اليوم الأحد، عقد لجان تحكيم مسابقة دوري ريادة الأعمال، الذي تم تنفيذه للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم.

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وقال عامر في تصريحات له إن لجان التحكيم تعقد على مدار يومين من التاسعة وحتى الثانية ظهراً، ويشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وأضاف عامر أن سيتم التحكيم في مشروعات متعلقة بالزراعة وإعادة التدوير والهندسة والطاقة الكهربية، والطبية والعلمية وتكنولوجيا وتطبيقات هواتف«، على مدار يومين.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن أبرز المشروعات هي: «جمع أموال الزكاة، ومقهى بنات، ومركز دراسات تجارية وتلقيح النخل وتحويل بقايا الطعام لغاز» .