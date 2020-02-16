شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمرور لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالى، صباح الأحد، لهطول أمطار متوسطة مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة فيما لم تتأثر حركة المرور بجميع الطرق الرئبسية والفرعية.

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كانت الإسكندرية قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طوال الأسبوع الماضى.

من جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.