شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إعداد دراسات متكاملة لإنشاء نفق تحت النيل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، خلال لقائه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعرض عدد من المشروعات المتعلقة بخطة المحافظة الحالية والمستقبلية لإنشاء الطرق والكبارى بالمحافظة السياحية.

وخلال اللقاء أوضح وزير النقل أنه في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية صعيد مصر في كافة المجالات، من المقرر أن تقوم وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط ما بين البرين الشرقى والغربى، على أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر.

كما أكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء، أنه في الزيارة القادمة إلى محافظة الأقصر سيتم إجراء المعاينات اللازمة لتحديد الموقع الذي سيتم إنشاء النفق به، مشيراً إلى أنه بمجرد اكتمال الدراسات الفنية اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء النفق وتوفير الاعتماد اللازم، سيتم ادراجه ضمن خطة وزارة النقل. وقال محافظ الأقصر إن إنشاء هذا النفق سيكون بمثابة تتويج لأعمال التطوير الضخمة التي تتم على أرض المحافظة.