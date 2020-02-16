شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ خطة الوزارة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لاستعراض مدى الالتزام الزمنى في تنفيذ خطة الوزارة خلال عام ٢٠٢٠.

وأكد الوزير حرصه على إشراك جميع قيادات الوزارة في الاجتماع؛ لتكامل العمل بين قطاعات الوزارة المختلفة، لافتًا إلى أن حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالوزارة حاليًا يتطلب تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، الأمر الذي يُمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمود صقر، خطة الأكاديمية خلال عام ٢٠٢٠ مشيرًا إلى التحالفات التكنولوجية التي تنفذها الأكاديمية، ومبادرات دعم كليات العلوم (Science Up)، والتعاون الدولي، ومنح مشروعات التخرج، وغيرها من المشروعات التي تم وضعها وفق جدول زمني لتنفيذها خلال عام ٢٠٢٠.

وفي هذا الصدد طالب عبدالغفار أن تتضمن خطة البحث العلمي في عام ٢٠٢٠ محور تثقيفي وتوعوي للبحث العلمي يشمل جميع فئات المجتمع، مؤكدًا على أهمية نشر ثقافة التنمية المستدامة 2030 بين المجتمع الأكاديمي باعتبارها مشروعًا قوميًا للدولة يجب ربطها بأهداف الجامعة.

كما طالب عبدالغفار أن يكون هناك برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات خاصة في الجامعات الجديدة، ومنها جامعة العلمين، والجلالة، وجامعة الملك سلمان.

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كما شدد الوزير على أهمية مبادرة (Science Up) مطالبًا جميع قطاعات الوزارة بالاشتراك في هذه المبادرة.

ومن جانبه استعرض الدكتور حسام عبدالغفار خطة المستشفيات الجامعية خلال عام ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن عام ٢٠١٩ شهد تغيرا ملموسا في منظومة المستشفيات الجامعية، مثل تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية، وتفعيل قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للمرضى من حيث قوائم الانتظار وعدد العمليات، وغيرها.

وفي هذا الصدد أكد عبدالغفار ضرورة حل المشكلات المرتبطة بالتمريض، واستمرار عملية التطوير حتى يشعر مستقبلى الخدمة من المواطنين، وكذلك الأطباء، وأطقم التمريض، بالتغيرات والتطوير الحادث في منظومة المستشفيات الجامعية.

من جانبه، استعرض الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، خطة البعثات لعام ٢٠٢٠، والتي تتضمن التحول الرقمي من خلال وقف الاستخدام الورقى لكل الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إتمام جميع المدفوعات إلكترونيا، والتواصل الفعال والسريع من خلال مكاتب خدمة للمبعوثين تم إنشاؤها في الجامعات المصرية، فضلاً عن التأهيل المستمر، وذلك من خلال تطوير برنامج تأهيل العاملين في القطاع، بالإضافة إلى إصدار لائحة البعثات الموحدة، ووضع منظومة التحديث والنشر، وإنتاج المعرفة حيث تم إطلاق برنامج التدريب الاستراتيجي، وعقد عدد من المحاضرات عبر شبكة الإنترنت للدارسين والمشرفين الأجانب.

وفي إطار تأكيد الوزير على ضرورة تقديم خطط الوزارة في صورة يشعر بها الرأى العام، استعرض د. عادل عبدالغفار خطة المركز الإعلامى بالوزارة خلال عام ٢٠٢٠؛ من تغطية إعلامية للأنشطة والفعاليات الخاصة بقطاعات الوزارة المختلفة، وتغطية كافة الأحداث، ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا ما قام به المركز الإعلامي خلال الفترة السابقة من عمليات رصد دقيق لكافة الأحداث المتصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إدارة الأزمات، والتفاعل مع المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن تصميم الانفوجرافات وانتاج لفيديوهات والنشرات المختلفة، وغيرها من المهام التي يقوم بها المركز الإعلامى.

وفي ختام الاجتماع قدم الوزير الشكر للحضور، مؤكدًا على أهمية ودور الموارد البشرية في تنفيذ الخطط الموضوعة على النحو المطلوب، مطالبًا بضرورة إعادة توجيه وتدريب العاملين، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، وعلى استمرار تلك اللقاءات خلال الفترة القادمة، وإعداد نموذج موحد لمتابعة خطة الوزارة؛ لتسهيل عملية المتابعة.