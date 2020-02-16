شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة: نستهدف تطعيم مليون و844 ألف طفل بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقاهرة تستهدف تطعيم مليون و844 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية فى نطاق المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى إطلاق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الوحدة الصحية بحى الأسمرات والتى تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام .

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وأضاف عبد العال أنه تم تجهيز 4621 فريق طبى يمثلوا 40 منطقة طبية على مستوى المحافظة تجوب الشوارع والميادين حيث سيتم العمل بنظام الازاحة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل، بالاضافة إلى جميع مراكز ومكاتب الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى، الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما سيتم توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، تبدأ اليوم الأحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافته إلى أن التطعيم فى الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة.