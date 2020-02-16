شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولي السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المعرض الدولي السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة الذي تنظمه عدد من الشركات العالمية بالتعاون وزارة الشباب والرياضة مشاركة متميزة من القوات المسلحة المصرية خلال فترة عقده من 13 حتى 15 فبراير الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.

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وتضمن جناح القوات المسلحة عرض الإمكانيات العلاجية لإدارة الخدمات الطبية التي توفرها للرياضيين من أجهزة لتشخيص الإصابات الرياضية وكيفية علاجها، وقياس مستويات التدريب بواسطة أجهزة قياس كفاءة القلب والرئتين التي تساعد على معرفة مدى قدرة الرياضيين على تحمل المجهود البدنى أثناء التدريب، فضلاً عن دور معمل المنشطات التابع للقوات المسلحة والمعامل المركزية للقوات المسلحة في الكشف عن المنشطات بمختلف أنواعها.

وحرصت القوات المسلحة من خلال جناحها على عرض منتجات مصنع الأطراف الصناعية من أجهزة دواعم الحركة التي تساعد الرياضيين أثناء فترات التأهيل والإستشفاء بعد الإصابات أو العمليات الجراحية الحرجة.

ويعمل المعرض على الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية العالمية بشكل مباشر عن طريق الوكلاء والموزعين لتلك الشركات العالمية في مجال الأجهزة والمعدات والملابس الرياضية، فضلاً عن التوعية الصحية لكل المنتمين إلى المنظومة الرياضية.

ويفتح المعرض آفاق جديدة في السوق المحلي والتصدير للخارج أمام الشركات الوطنية التي تقوم بالتصنيع داخل مصر بكفاءة عالية وبأسعار غير قابلة للمنافسة.