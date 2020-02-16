شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عودته من زيارة أجراها للمنطقة الاستثمارية ببنها، أعمال التطوير بميدان التحرير، الأحد، بعد أن نفذ القائمون على تطويره 90% من الأعمال.

وتضمنت أعمال التطوير تثبيت الأجزاء الأولى للمسلة الفرعونية، بعد انتهاء إنشاء القاعدة، كما يتم التجهيز لزراعة الصينية الوسطى وإنشاء نافورة دائرية.

كما تضمنت أعمال تطوير ميدان التحرير، مدخل الميدان من عبدالمنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تمت إزالة الحدائق الموجودة بالميدان، وتتم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تمت زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.