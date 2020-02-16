شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تعاقب 12 أستاذًا جامعيًا بالأزهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة، الأحد، 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، بينهم عميد الكلية، بعقوبات تأديبية، لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة، وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار، وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدني في المعاملة وعدم ملاءمة قراراته للعصر، متجاوزين حدود حق الشكوى.

وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.

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وأكدت المحكمة في حكمها أنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها، وأن الكتب التي أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الاثنا عشر، وأن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة، ويمثل عبئاً ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية، ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول، بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التي يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في آخر العام وتلك اَفة ينبغى البرء منها.

وقالت المحكمة إنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي، حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى، لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الإنترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته، فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم، وعلى الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعي، وإتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي، وأن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.

وكشفت المحكمة أن الأساتذة مع العميد وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى وعدم ملاءمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى، وقال الأساتذة للمحكمة: «وقعنا على التظلم دون علمنا بمضمون الألفاظ والعبارات– بينما كان درس المحكمة البليغ- لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتكم السامية كأساتذة جامعيين ومربين أن تتذرعوا بعدم علمكم بما احتواه شكايتكم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى، وأنتم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها، بل أنتم في ذلك أهل الذكر وتُسألون عما تفعلون، وهى أعذار تحط من قدركم أكثر مما تدفع عنكم ما كسبته أيديكم من مخالفة».

كان مجلس جامعة الأزهر قد درج منذ سنوات طويلة على تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة، نظراً لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية، وتم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة لمراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس أسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة والأخرى التي تباع بها الكتب في بعض الكليات، ومن بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، وأن القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة على النحو الآتي: المادة المخصص لها ساعة واحدة 10 جنيهات بما لا يقل عن 10 ملازم، والساعتين مبلغ 20 جنيهاً لسعر الكتاب بما لا يقل عن 20 ملزمة، والثلاث ساعات فأكثر 30 جنيهاً للكتاب بما لا يقل عن 30 ملزمة، وتمت زيادة سعر الملزمة للكتاب المطبوع على ورق جرائد والمطبوع على ورق أبيض، فيكون بيع سعر الكتاب 12 جنيهاً الذي يدرس ساعة واحدة والساعتين 24 جنيها والثلاث ساعات 35 جنيها، مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للملازم، إلا أن الأساتذة لم يلتزموا بذلك.