شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة تحدث بها الوزراء.. فماذا قالوا؟: «طمأنة بشأن كورونا وخطة تطوير طرق مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت برانج التوك شون مساء السبت، ظهور مكثف لعدد من الوزراء المعنيين بقضايا الساعة، أبرزهم وزيرة الصحة هالة زايد للحديث عن آخر تطورات فيروس كورونا واستعدادت مصر لمواجهة الفيروس، وكذلك مشاركة كامل الوزير، وزير النقل للحديث عن مشروعات الطرق في محافظات الصعيد.

مواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فحص 308 حالات للتأكد من سلامتهم في المنطقة التي تواجد بها الشخص المشتبه به بـ فيروس «كورونا» المُستجد.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الحامل لفيروس كورونا لم تظهر عليه أعراض المرض مؤكدة على إنه يتواجد حاليًا تحت ملاحظة الجهات الطبية، مع إلزام الأشخاص المُخالطين للشخص الأجنبي بالعزل الذاتي في منازلهم مع وجود متابعة دقيقة معهم ويبلغ عددهم 14 شخصًا.

و قالت وزيرة الصحة، في مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «On E» الفضائية إن المستشفيات وأطقم الأطباء والتمريض وعمال النظافة يقومون بجهود كبيرة لمواجهة الفيروس الغامض، موضحة أن الوزارة مستعدة على الأرض من أماكن الحجر ومستشفيات العزل.

وأضافت: «سنطلب من الدولة تكريم الأطباء والعاملين بالحجر الصحى.. لقد أوصيتهم بأن يوثقوا كل شئ وسننقل خبراتنا.. وطلبتهم بتوثيق كل ما قاموا به بشكل علمى يفيد العالم كله، ولن نتخلى عن مسئولياتنا تجاه بلدنا تحت أي ظرف.. ونعمل بقلب وعزيمة وتجرد».

ماذا يحدث في طرق مصر؟:

على جانب آخر، قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم إنجاز 7 محاور حيوية وهناك 8 أخرى تحت الإنشاء منذ 2014 فقط.

وأضاف في إتصال هاتفي مع برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، على «إم بي سي مصر» الفضائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطى توجيها أن يكون لدينا محور كل 25 كيلو على النيل، مشيرا إلى أن هذه ستكون المرحلة الأولى في أنشاء المحاور الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير المحاور القديمة التي هي موجودة بالفعل، بالإضافة إلى إنشاء محاور جديدة كاملة، منوها أن محور سمالوط يبلغ طوله 24 كيلو.

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وأشار وزير النقل، إلى أنه تقرر تعديل خطة تطوير الطرق بعد استئذان الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها رسالة إلى أهالي أسوان، «هنبدأ من بكرة تنفيذ ازدواج طريق الأقصر أسوان».

وأشار إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها بالطرق تستخدم في تنفيذ مشروعات الطرق، مؤكدا أنهم يهتمون بمشروعات النقل في كل محافظات مصر.

حجب نتائج الطلاب:

وزير طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كشف إن حجب نتائج الطلاب يأتي بسبب عدم دفع المصروفات في المدارس الحكومية وهذا إجراء صحيح طبقا للقانون.

وتابع في إتصال هاتفي عبر برنامج «الحكاية» أن مصاريف الكتب الدارسية هي المصدر الأساسي والرئيسي لموازنة الوزارة.

وأضاف: «ومن سعى لدخول المدارس الخاصة فعليه الالتزام بشروطها، وليس هناك داعٍ للفصال، مش كل الأخبار تنزل على السوشيال ميديا بتبقي صحيحة.. وعندما يختار أولياء الأمور إدخال أطفالهم بمدارس خاصة فعليهم تحمل مصاريفهم».

القطن المصري:

وتحدث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عن اجتماعات دورية تعقد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة خطة الوزارة لإصلاح الشركات والتغيرات والتعديلات في التشريعات والأمور الإدارية مثل الميكنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على «صدى البلد»، أن القطن المصري يباع في الخارج بأقل من القطن الأمريكي بنسبة 23% نتيحة تلوثه، لافتا إلى أنه يتم تطوير منظومة المحالج خلال العام الحالي والمقبل.

وكشف الوزير أن الشهر المقبل سيشهد إنشاء 3 شركات لإنتاج القمصان، لتأهيلهما لإنتاج قميص فائق الجودة، موضحًا أن معظم الإنتاج سيكون للسوق الخارجي لأن تكلفة القطن المصري مرتفعة.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل للعودة إلى المنافسة لانتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.