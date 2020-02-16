شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تسليم الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية في بنها قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده المنطقة الاستثمارية ببنها، الأحد، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم الوحدات الصناعية بالمنطقة للحاجزين، مضيفا أن المنطقة الاستثمارية ببنها متكاملة تقوم على التصنيع والتسويق معا، وهي مخصصة بالتصنيع الزراعي ومتنوعة تشمل كل الخدمات وبتكلفة 2.1 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية عقب تفقده المنطقة الاستثمارية ببنها، الأحد، أنه تم الطرح بنظام حق الانتفاع وأنه من الممكن أن يكون أيضا بنظام الإيجار التمليكي، مشيرا إلى أهمية إدارة وصيانة وتشغيل هذه المنطقة من خلال شركة متخصصة لهذا الغرض.

وأكد مدبولي أن العالم يتوجه نحو المناطق الاستثمارية وأن الحكومة تهدف إلى إنشاء منطقة واحدة على الأقل في كل محافظة، لما لها من أهمية في زيادة التجارة البينية، والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق المحلية وتقليل الحلقات الوسيطة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة بتوفير السلع وانخفاض نسبة التضخم وتستهدف إلى أن تقل عن المعدلات الحالية.

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ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك 13 منطقة بنظام المجمعات الصناعية يتم إنشاؤها، وتستهدف إنشاء 4500 مصنع بكل المحافظات، حيث إن الصناعة قضية محورية للحكومة وأولوية أولى لتحقيق استدامة معدلات النمو.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد استقبل رئيس الوزراء، يرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، صباح الحد، لزيارة المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها، والتي بلغ نسبة التنفيذ فيها 97%.

وزار مدبولي خلال الجولة مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة، واستمع لشرح حول المنطقة التي تتضمن 165 وحدة صناعية يتم العمل عليها، مع إنشاء 16 منفذ بيع ومنطقة مرافق عامة على مساحة المنطقة 46 فدانًا منها 35% نسبة المباني، حيث تفقد نموذجين لهناجر الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الجولة بسرعة إنهاء إنجاز المنطقة التي تشتمل على مركز لريادة الأعمال ومركز حضري للمرأة ومبنى دفاع مدني ومسجد سعة 200 مصل ونقطة إسعاف ومركز خدمات للمستثمرين.

من جانبه، قال محافظ القليوبية إنه من المقرر أن تساهم المنطقة بدرجة كبيرة في تطوير الاستثمار في مجالات الإنتاج الغذائي، موضحا أنه شارك في إنجاز هذه المشروع الضخم ما يزيد على 2500 عامل ومهندس وإداري.

وأوضح المحافظ أن شروط حجز الوحدات تتمثل في التسجيل على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية أو من خلال مركز خدمات المستثمرين أو من خلال المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها بالإضافة إلى ملء وتقديم طلب حجز الوحدة خلال موعد تلقي العروض.