شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث نصّ القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية كل من: الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر،ومنى منير، عضو مجلس النواب، وأمل زكريا، عضو مجلس النواب. كما نشرت قرار رئيس الوزراء بضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. Advertisements ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرارالقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كل من السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة سنتين، وهم: مديرالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومديرمستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتورمنصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصرى.

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