اليوم.. الحكم في الطعن على انتخابات مجلس النواب التكميلية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقام من هشام دسوقي، على الانتخابات التكميلية لمحافظة الجيزة، ووقف إعلان النتيجة التي انتهت المؤشرات الأولية فيها بفوز رجل الأعمال محمد أبو العينين.

اختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي حمل رقم 27664 لـ 74 ق.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا صحفياً لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التي أجريت في الخارج والداخل، على المقعدين الخاليين بدائرتي الجيزة وملوى بعد وفاة نائبيهما.

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وفي حالة إعلان النتائج والإعادة بين مرشحين يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وتشمل القائمة النهائية بدائرة الجيزة؛ هشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، ومحمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالي بدائرة ملوى المنيا؛ عبد الله محمد عبد الله خليفة، مستقل رمز الحصان، وأحمد جمال أحمد موسى، مستقل رمز السكينة، وزاهر ناجح زاهر قلين، مستقل رمز بندقية الصيد، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل رمز الديك، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، حزب مستقبل وطن رمز القلم، وشنودة بولس جاد السيد بباوى، مستقل رمز الغزال.