النشرة المرورية.. كثافات عالية بمعظم محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية مرتفعة حيث البدء الفعلي للحركة المرورية، بمعدلات سير تصل إلى أكثر من 70% بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب للمدارس، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

البداية من الطريق الزراعي الذي شهد زحاماً مرويًا للقادم من ميت نما، والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور.

وتم رصد كثافات أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية، والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحاما مرويا بمنطقتي المرج والمؤسسة.

تكدس مروري أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

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وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، وفيصل، ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مرويا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

كما ظهرت كثافات مرورية في المحاور القريبة من مناطق تجمعات المدارس، وهو ما قابله تواجدا أمنياً مكثفا بكافة الشوارع الرئيسية لتفادي توقف حركة المرور.