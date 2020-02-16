سماح تطلب الخلع: "جوزي عايز شاي بلبن 5 الفجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سماح. ن" ربة منزل، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها بعدم قدرتها على التعايش مع زوجها الذي يطلب أشياء غريبة "جوزي عايز شاي بلبن الساعة 5 الفجر كل يوم".

وقالت "سماح" في دعواها التي حملت رقم 2116 لسنة 2019، إنها تزوجت من "ع. س"، 33 سنة، مقاول، وأنجبت منه طفلة واحدة، وكانت الحياة تسير بشكل طبيعي، في بداية الأمر إلا أن زوجها اعتاد على أن يطلب منها أشياءً غريبة لم تعد قادرة على تلبيتها مع مرور الوقت.

وأوضحت صاحبة الدعوى أن من بين الأشياء التي يصر زوجها على طلبها منها إعداد له كوب من الشاي باللبن في الساعة الخامسة فجرًا.

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وأوضحت المدعية أنها لم تعد تتحمل الأشياء التي يطلبها زوجها، وحاولت مرارًا وتكرارًا أن تغير تصرفاته وسلوكه، إلا أنها لم تستطع ان تقنعه بما تراه مناسبًا.

وأشارت الزوجة إلى أنها حين تأكدت من استحالة الحياة بينها وبين زوجها فضلت أن تطلب الخلع، على الاستمرار في الزواج بالشكل الحالي، مؤكدة أنها ترى الانفصال هو الحل الأنسب، خلال الوقت الحالي، فزوجها يستمر في إيقاظها فجرا حتى تشاجرت يومًا، وهربت لمنزل أهلها، وعرضت وضعها عليهم، وفضلت الطلاق لعدم تراجع الزوج عن تصرفاته، لكنه رفض، وهدد عائلتها.

وأكدت الزوجة أن تراكم المشاكل بينهما جعلها تدرك استحالة استمرار الحياة الزوجية، فتوجهت إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس لكي تقيم دعوى الخلع، رغبة منها في إنهاء الزواج الذي لم تعد تتحمله فهو يرى الزوجة خادمة.