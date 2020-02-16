محافظ القاهرة: تقديم الدعم الكامل للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية الشئون الصحية ومديري المديريات ونواب المحافظ ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للمحافظة ورؤساء الأحياء، بتقديم الدعم اللازم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تنطلق فعالياتها اليوم ولمدة 4 أيام، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه الحملة.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الأحد، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى توفير وزارة الصحة للتطعيمات اللازمة طوال فترة الحملة.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم تجهيز فرق صحية ثابتة ومتحركة لتجوب الشوارع، كما تم توفير السيارات الخاصة بانتقال المشرفين على تنفيذ الحملة وتدريب قيادات إدارة الشئون الوقائية والعاملين بالمناطق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة من أطباء ومراقبين صحيين وتمريض وثقافة صحية وصيادلة والمتطوعين على أعمال الحملة، كما تم التنبيه على الوحدات الصحية بتعليق اللافتات الخاصة بالحملة والتي تم توفيرها بكل مقر في أماكن واضحة للإعلان عن الحملة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف ورؤساء الأحياء لتسهيل مهام القائمين على الحملة والإعلان عن أهميتها.