بعد انتشار صور لخيول نافقة.. "الخليج 365" في محطة "الزهراء" بعين شمس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- أسماء يسري:

على مساحة 50 فدانًا تمتد محطة الزهراء للخيول بمنطقة عين شمس بالقاهرة، لتكون المحطة الأكبر في مصر والشرق الأوسط، التي تضم عددًا من أجمل الخيول العربية التي يتهاتف عليها عشاق الخيل من كل أنحاء العالم.

"الخليج 365" استطلع حقيقة ما تردد من أخبار حول نفوق أكثر من 40 حصانًا، بالإضافة إلى ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار وتدوينات حول اتهام العاملين في المحطة بالإهمال في معاملة الخيول، ما أدى لوصول الخيل لحالة متردية، وتحول المحطة الأقدم في العالم، التي تأسست منذ 120 عامًا، إلى مكب نفايات.

تقول الدكتورة نجلاء راضون، مدير محطة الزهراء للخيول، إن المحطة يرجع تاريخها لعام 1928، وكانت تسمى وقتها "اسطبل كفر فاروق" نسبة للملك فاروق، ثم تم تغييره لمحطة الزهراء، مشيرة إلى أن المحطة تتمتع بشهرة واسعة، لكونها تضم خيولًا مميزة ذات نسب عربي أصيل.

وأضافت لـ"الخليج 365": "يعيش في المحطة 500 حصان عربي أصيل، يتنوعون ما بين الفرسات والطلائق (ذكر الخيل) والأرسان (نسب الخيل) وتضم الأخيرة الرسن الكحيلان الذي يتميز بالقوة ويتميز بالجمال، بالإضافة إلى رسن العبيان وهو من أندر أرسان الخيول العربية، التي يتهافت على شرائها مربي الخيول من كل بلاد العالم".

وتكشف مديرة المحطة: "ما تعرضت له الزهراء من حملة ممنهجة، مجرد شائعات تستهدف ضرب ثقة المربين والزائرين في المحطة"، مضيفة: "أن مجموع ما نفق من مهرات، كان 30 في العام الماضي، و28 العام الجاري، وهو رقم مقبول يحدث داخل المزارع الخاصة".

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وتابعت مديرة المحطة: "وسط هذه الشائعات، يوجد لدينا 36 مهرة جديدة من أعلى الأنساب، وننتظر 72 مولودًا جديدًا".

وأشارت إلى أن المحطة يطبق فيها الأمان الحيوي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفر الأدوية البيطرية واللقاحات، بينما تحتاج المحطة إلى مزيد من تطوير المستشفى الخاص بها، بالإضافة إلى بعض التجهيزات بالأسوار والعنابر، بحسب ما قالت.

"تحتوي المحطة على 200 عنبر بالإضافة إلى تقسيم العنابر بين الفرسات والمهرات معًا، فيما يعيش الطلايق في عنابر منفصلة كل منهم في عنبر منفضل".. يصف "شعبان أحمد" أحد أقدم مدربي الخيول في المحطة.

وأضاف شعبان لـ"الخليج 365"، أن الفرس يبدأ يومه من مبكرًا، على أن يخرج بعد وجبة الأفطار لتمرين الالتفاف والجري للحفاظ على مرونته، ونفسه الطويل؛ ثم يعود للحصول على وجبة الغذاء، ثم العودة لعنبر المبيت في 2 ظهرًا، وأخيرًا يحصل على وجبة مسائية.

وحول علامات الجمال، يقول شعبان، الذي عمل في المحطة طوال 22 عامًا، إن الحصان العربي يتميز بلون العين والشعر الكثيف وعدد الفقرات التي قد تصل إلى 18 فقرة، بالإضافة إلى الذكاء والشخصية.