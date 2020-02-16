حدث ليلاُ| تصريحات وزير "التعليم" حول تنسيق الجامعات.. واتفاق سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدة ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

​"لا داعي للقلق".. التعليم ترد على مزاعم تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا نية لتأجيل الدراسة بسبب إعلان وزارة الصحة وجود حالة "أجنبي" حاملة لفيروس "كورونا" بمصر.

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"ما حدش يقلق.. لا تغيير في تنسيق الجامعات".. وزير التعليم مطمئنًا طلاب الثانوية

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لا تغيير في تنسيق الثانوية العامة لدخول الجامعات.

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التوقيع نهاية فبراير.. متحدث الري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم تحقيق رؤى الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار الالتزام باتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيها بين رؤوساء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".

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تخليدًا لاسمه.. نادر شوقي مشيدًا بتغير اسم ملعب الجونة إلى "استاد خالد بشارة"- فيديو

علق نادر شوقي، المسؤول عن إدارة نادي الجونة، على تغيير اسم ملعب الجونة إلى "خالد بشارة"، قائلًا: "مهما اتكلمت مش هاقدر أدِّي خالد حقَّه، باشكر المهندس سميح ساويرس على تغيير اسم استاد الجونة، وده أقل شيء يتعمل تخليدًا لخالد بشارة".

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"ضيَّع تاريخي بفيديو ممسوح جزء منه".. الطيار الموقوف معلقًا على أزمته مع رمضان

قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر: "بدأت أمارس عملي في الطيران المدني منذ عام 2000، وقُمت برحلات جوية كثيرة مع رؤساء دول ومشاهير خلال فترة عملي".

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"الأوقاف" تحذر جميع العاملين بها من "فيس بوك"

جددت وزارة الأوقاف تحذيرها لجميع العاملين بها من أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق وشخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله علي "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وأدب حوار، مؤكدة أن التحذير في ذلك عام لجميع العاملين بالأوقاف.

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برلماني: عددنا ارتفع مليون نسمة في 200 يوم.. "تهديد للأمن القومي"

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قال الدكتور حسن بسيوني عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالبرلمان، إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصول التعداد السكاني لمصر إلى 100 مليون نسمة، بمتوسط زيادة نحو 4813 نسمة يوميًا في 2019 وحده، أمر يتطلب إعادة النظر في الجهود المبذولة في مواجهة المشكلة.

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ناشطون عراقيون: قوة بزي مدني تقتحم ساحة الخلاني وتحرق خيام المعتصمين وسط بغداد

أفاد ناشطون عراقيون، مساء السبت، بأن قوة ترتدي الزي المدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.

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هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفاد مراسل العربية صباح اليوم الأحد بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، مشيرا إلى تصاعد أعمدة دخان بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.

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الصين..تسجيل139 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي يوم السبت

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية اليوم الأحد وفاة 139 حالة جديدة بفيروس كورونا مع نهاية يوم السبت 15 فبراير الجاري.

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مستوطنة ترمي نتنياهو بتفاحة خلال مؤتمر انتخابي

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن شرطة دولة الاحتلال الإسرائيلي، احالت مستوطنة إلى التحقيق بعدما رمت تفاحة على رئيس حكومة تسيير الأعمال لدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزبه "الليكود" في نتانيا.

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السلطات الألمانية تلقي القبض على 12 يمينيا خططوا لأعمال إرهابية

قال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء السبت، إن جميع اليمينيين المتطرفين الذين ألقي القبض عليهم أمس الجمعة، إثر تفكيك خلية يمينية متطرفة يقبعون الآن في الحبس الاحتياطي.

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تركيا تحذر من التصعيد في إدلب حال فشل المحادثات مع روسيا

حذرت تركيا السبت، من أنها ستتخذ إجراءً عسكريًا إضافيًا ضد القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد إذا فشلت المحادثات مع روسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد.

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