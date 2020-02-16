مفاوضات سد النهضة والشأن المحلي أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد، عددا من قضايا الشأن المحلي.

قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين بقطاع السياحة؛ فضلا عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه، أيضا، بضرورة الانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي؛ فضلا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف؛ بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم ويسهم فى جعله واجهة للحضارة المصرية والإنسانية جمعاء والعمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة خاصة مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي بالشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة " الأهرام"عن سامح شكري وزير الخارجية قوله إن منطقة شمال شرق أفريقيا تواجه تحديات مرتبطة بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المناخي والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة، خلال مشاركته أمس في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية أكد حرص مصر طوال رئاستها للاتحاد الأفريقى على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشكلات القارة ومكافحة الإرهاب بتجديد الخطاب الديني ومراعاة الأبعاد التنموية والمجتمعية، مؤكدا ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها علاوة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنبا لحدوث فراغ مؤسسى قد تسعى الجماعات المتطرقة لشغله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل جولة أخيرة وحاسمة لمفاوضات سد النهضة بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا لمراجعة نصر الاتفاق في صياغته النهائية ليكون جاهزا للتوقيع نهاية الشهر الحالي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري إن اجتماعات السد خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة ووفود الدول الثلاث نجحت في الوصول لصيغة تحقق مصالحها والتوافق حول النقاط الفنية المتعلقة بملء السد وتشغيله، مؤكدة أنه تم الاتفاق على إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف خاصة في السنوات الشحيحة بما يحقق مصالح الدول الثلاث.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة " الاهرام " إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى أكد أنه لا سلام في بلاده إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن حفتر، قال فى كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، إن الجيش الوطنى الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن، مؤكدا لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا وهى تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة.

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ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن وزارة الداخلية كشفت أمس عن واحدة من كبريات قضايا غسل الأموال ، حيث أعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لاتهامه بتكوين ثرورة وصلت 104 ملايين جنيه من تجارة المخدرات وحاول اخفاء مصدرها عن طريق الدخول في أنشطة وإجراء عمليات إيداع بالبنوك.

وقالت الوزارة إنه تم الكشف عن القضية بمعرفة قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وأن المتهم قام بالاتجار في المخدرات وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق إجراء عمليات سحب وايداع بمختلف البنوك لهذه الأموال وتأسيس أنشطة تجارية فى مجالات العقارات والسيارات.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل كامل الوزير قوله: إن ازدواج الطريق الصحراوي الغربى يعتبر الشريان الرئيسي نحو الأسواق الأفريقية باعتبار أسوان جسر التواصل التجاري والاقتصادي والسياحي بين مصر ودول القارة، كما أنه يسهم فى الحد من الحوادث المرورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير منح مسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري مهلة شهرا للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من محور بديل خزان أسوان بتكلفة اجمالية مليارا جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه ويتكون من 4 كباري رئيسية هي: كوبري على النيل، كوبرى على مفيض السد العالي، كوبرى الطريق الزراعي الغربي، كوبري الزراعي الشرقى الكورنيش إضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ مواسير انفاق.

وأكدت الصحيفة أن وزير النقل شدد - في تصريح صحفى عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات بأسوان أمس يرافقه المحافظ أشرف عطية- على سرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة للكوبرى الشرقي واستغلال ناتج أعمال الحفر بردهم منطقة الخور حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المشروعات بالمحافظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بحثت مع ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة تعميق التعاون لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة من 2018/2022 والبالغ 1.2 مليار دولار بإشراف اللجنة الوطنية المكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر.

وأعربت عن تطلعها لتنمية الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى تعزيز الحكومة ودور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية وأهمية توفير التمويل الذكي في إقامة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض ريتشارد ديكتس خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في إطار محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.

وقالت الصحيفة إن قافلة الأزهر الشريف الطبية الرابعة الموفدة لدولة تشاد قامت بتوقيع الكشف الطبى على 3912 شخصا وأجرت 82 عملية جراحية شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء؛ فضلا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان حيث تم شحن سبعة اطنان من الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.