أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية في بنها

ويستهدف إنشاء 177 وحدة صناعية بالمنطقة، توفر ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.

وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، وتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء المحافظة، وتقام على مساحة 69 ألف متر مربع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية خطة الوزارة ومستهدفات متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، وكذا الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021.

وأكد "مدبولي" اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.

