أخبار مصر | أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس سيء بدءا من الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس سيء بدءا من الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية ابتداءً من غدًا الاثنين حتى الأربعاء المقبل، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة، على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري.

وحذرت الهيئة، في بيان اليوم، من أن الأمطار تكون متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى، فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارًا من غدٍ الأحد، أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل، وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وناشدت الأرصاد، الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

