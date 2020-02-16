شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أبولهب كان مؤمنا بوجود الله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، إن أبولهب كان مؤمنًا بوجود الله، وكذلك إبليس، مضيفًا أن الإيمان كلمة مطلقة لها تفاصيل.
وأوضح الجندي، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»: «أبولهب كان عارف إن فيه ربنا»، مضيفًا أن الله تعالى يقول: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله».
وأشار إلى أن إبليس نظريًا كان مؤمنًا بوجود الله، ففي القرآن أنه لا يحلف إلا بالله ويخاف من الله ويعترف بأن الله خالق ويعترف بوجود الله، موضحًا أن الكفر 3 حالات هي «الإلحاد أو الشرك أو العناد والاستكبار».
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