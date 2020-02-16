شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن السوق المصرية، باعتبارها كذلك منفذاً هاماً للقارة الأفريقية، تمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وخطة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتشييد مناطق صناعية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء السبت في مائدة مستديرة، ضمت رؤساء شركات مجموعة «أجورا»، التي تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الدولية.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استعرض في كلمته الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الماضي، والاهتمام الذي أولته للربط الضروري بين التنمية المستدامة والسلام، كما تطرق إلى دخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية القارية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تناول كذلك التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية؛ ولاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري استعرض كذلك بشكل مفصل في كلمته، الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.