شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء محمود شعراوى وزير المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير نفق ميدان الجيزة، لخدمة المواطنين وتسهيل المرور بميدان الجيزة، خاصة كبار السن. ويرصد الخليج 365 الأعمال التى جرى تنفيذها بنفق ميدان الجيزة: ويرصد الخليج 365 الأعمال التى جرى تنفيذها بنفق ميدان الجيزة: 1- تكلفة تطوير النفق والسلالم الكهربائية 20 مليون جنيه. 2 - النفق مزود بـ16 كاميرا للمراقبة. Advertisements 3 - تم إنشاء مظلات للسلالم الكهربائية للحفاظ عليها. 4 - النفق به 6 سلالم كهربائية بجميع المداخل والمخارج. 5 - توقيع عقود للصيانة والأمن والنظافة على مدار 24 ساعة. 6- معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل. 7 - معالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية. 8 - إحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق. 9- مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.