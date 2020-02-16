برودة شديدة وأمطار غزيرة.. الأرصاد: 4 ظواهر جوية خلال فترة التقلبات حتى الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من أمس السبت نشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن نشهد وجود شبورة كثيفة وسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأضاف شاهين، لـ"الخليج 365" أن الظاهرة الجوية الأكثر تاثيرًا اليوم هي الشبورة الكثيفة والتي ظهرت في الصباح الباكر وبدأت في التلاشي في العاشرة صباحا، في ظل هدوء في سرعات الرياح، لافتًا إلى أن اليوم سيشهد أيضًا سطوع لآشعة الشمس على القاهرة، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكد شاهين، أنه بداية من اليوم الأحد، ستشهد مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء سقوط أمطار تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق وخفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن.

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وتابع: "يوجد انخفاض في درجات حرارة بداية من اليوم الأحد خاصة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يصل فارق درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتي العظمى والصغرى.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن سقوط الأمطار يستمر يوم الاثنين أيضًا على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون مشمس على جنوب الصعيد، لافتًا إلى حالة عدم الاستقرار تستمر حتى الأربعاء المقبل.

ونصح شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة، والاستمرار في ارتداء الملابش الشتوية طوال اليوم.