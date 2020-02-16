أخبار مصر | موعد إعلان النتيجة النهائية للفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إعلان النتيجة النهائية للفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، اليوم، القائمة القصيرة للفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية، كما تعلن المسابقة أسماء الفائزين النهائية خلال أيام.

وكانت قد شهدت المسابقة هذا العام أكبر نسبة مشاركة، بعد أن بلغ عدد الأعمال الصحفية المشاركة 560 عملاً، مقارنة بـ 526 عملاً عام 2018، و428 عملاً عام 2017.

كما شهدت المسابقة تعديلاً في لائحتها بمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ 15 ألف للأولى و8 آلاف للثانية، كما وافق المجلس على طلبات 11 زميلة وزميل للمشاركة في المسابقة بأعمال صحفية منشورة في صحف ومواقع غير معتمدة بالنقابة وفقا للائحة المسابقة الجديدة، وشهد فرع صحافة الفيديو المستحدث هذا العام مشاركة 12 عملا لأول مرة، وبلغت أكبر نسبة مشاركة في فرع التحقيقات بـ 81 عملاً تلاه فرع الحوار الصحفي بـ 70 عملاً.