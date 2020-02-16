أخبار مصر | الزواج في مصر القديمة... علاقة مقدسة عناصرها الإنجاب والتربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزواج في مصر القديمة... علاقة مقدسة عناصرها الإنجاب والتربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جيهان نسيم مدير عام متحف ملوي، إن قدماء المصريين اهتموا بالزواج وتكوين الأسرة، وتوثيق عقود الزواج في مصر القديمة بدأ قبل بدايات العصر اليوناني روماني.

وأضافت، أنه كان حسن اختيار الزوجة وحسن معاملتها والعناية بها من أهم النصائح التي تُقدم للشباب وكان الإنجاب هام للغاية، حيث جاءت العديد من النصوص الطبية التي بها وصفات بشأن تعزيز الخصوبة وضمان الحمل

وأشارت مدير عام متحف ملوي إلى أن الأمهات كن يرتدين التمائم أثناء الحمل لحمايتهن والأجنة، فكانت التمائم على شكل الألهة لها دورًا هاما في حماية الأمهات والأطفال.

وتابعت: كان على الأب والأم غرس الأخلاق الحميدة في أطفالهم فعليهم حترام الكبير ورعاية والديهم، وعند عدم القدرة على الإنجاب لجأ المصري القديم للتبني.

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وأضافت نسيم أن التماثيل والنقوش الجدارية تصور مناظر مختلفة للأسرة فظهرت الزوجات تضع ذراعها حول زوجها ما يشير إلى دعم الزوجة لرجلها واعتمادها عليه

وقالت: كان يتم تصوير الأطفال بجوار الآباء، وفي الفن المصري القديم تم تصوير الأطفال عراة لهم خصلة شعر علي جانب رأسهم إشارة إلى سنهم الصغير وعقدت أصابعهم علي أفواههم دليلًا عن الهدوء وهو أحد علامات الخُلق القويم في ذلك العصر.

وختمت نسيم تصريحاتها قائلة: وصلنا العديد من الخطابات التي كتبها قدماء المصريين لأقاربهم مما يعطينا لمحة دقيقة عن الحياة الأسرية فتعددت المواضيع المذكورة بها ومنها الخلافات الأسرية ونقاشات حول الميراث ورسائل من أبناء يفتقدون عائلاتهم أثناء سفرهم.