أخبار مصر | مراقب بـ16 كاميرا.. 10 معلومات عن تطوير نفق ميدان الجيرة (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقب بـ16 كاميرا.. 10 معلومات عن تطوير نفق ميدان الجيرة (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص الدولة بالاهتمام بالكباري والأنفاق بالمدن الكبرى، لخدمة المواطنين وتسهيل حركة المرور، افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق المشاة بميدان الجيزة.

ونعرض لكم أهم المعلومات عن تطوير نفق مشاة الجيزة:

- أعمال تطوير النفق تكلفت 20 مليون جنيه.

- تمت معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل.

- تم معالجة الفواصل الإنشائية.

- مراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية.

- إنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق.

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- مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أى عيوب موجودة بها.

- المحافظة تعاقدت مع شركة أمن ونظافة تتابع النفق على مدار 24 ساعة.

- تم التعاقد مع شركة لصيانة السلالم الكهربائية وتعيين أفراد امن على السلالم لمنع تخريبها.

- تدعيم النفق بـ16 كاميرا مراقبة.

- نشر اللوحات الإرشاية بالاتجاهات بالنفق للتسهيل على المواطنين.