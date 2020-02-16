أخبار مصر | تأبين وميدان ومدرج باسمه.. ننشر إجراءات تكريم شيخ الأثريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأبين وميدان ومدرج باسمه.. ننشر إجراءات تكريم شيخ الأثريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة السياحة والآثار إقامة حفل تأبين للفقيد الأستاذ الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار المصرية القديمة، وذلك في قاعة أحمد باشا كمال بمقر الوزارة بالزمالك مساء غد الاثنين.

كما قررت كلية الآثار جامعة القاهرة إطلاق اسم الراحل على أحد أكبر مدرجات الكلية، التي تعتبر الكلية الأم في تدريس علم الآثار بالجمهورية.

وطالب الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب، بإطلاق اسم الراحل علي أحد شوارع أو ميادين مدينة التل الكبير مسقط رأسه، وقد وعد وزير السياحة والآثار ببحث المطلب مع محافظ الإسماعيلية.

وكان رضوان قد وافته المنية بعد رحلة طويلة في خدمة الآثار والتراث في مصر والوطن العربي، حيث سبب خبر وفاته حزنًا عامًا في الوسط الأثري.

وحرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على تقديم واجب العزاء مساء أمس في الفقيد بمقر اتحاد الأثريين الذي كان يرأسه الدكتور علي رضوان سابقًا، بحضور الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار وعدد من الأثريين وزملاء وتلاميذ الفقيد.

