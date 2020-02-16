مصر | "كان رايح يبيع المسروقات".. تفاصيل سقوط لص بطاريات السيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان رايح يبيع المسروقات".. تفاصيل سقوط لص بطاريات السيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة القبض على لص بطاريات السيارات بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن تمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته المسروقات، حال توجهه لبيعها لأحد عملائه.

كان رجال مباحث الجيزة قد نجحوا في إسقاط لص بطاريات السيارات بمدينة 6 أكتوبر بعد ارتكابه 8 وقائع سرقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود عدة بلاغات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، من الأهالي القاطنين بنطاق القسم، بسرقة بطاريات سيارتهم.

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وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات الواردة، وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر إلى أن " محمد.ح.ف"، 31 سنة، عاطل، وراء سرقة بطاريات السيارات وارتكابه 7 وقائع بنطاق قسم ثالث أكتوبر، وواقعة بنطاق قسم ثاني اكتوبر.

وأعدت القوات مأمورية برئاسة الرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد غريب، وأمكن ضبطه، وبحوزته المسروقات، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر بارتكابه الوقائع، وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.