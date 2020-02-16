شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم المؤتمر السنوى الخامس عشر لأدب الطفل.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معمل توثيق بحوث أدب الطفل بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر السنوي الخامس عشر بعنوان : "أدب الأطفال وتعدد الثقافات ( محليًا وعربيًا ودوليًا )"،

وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير 2020 ويستمر إلى الخميس 20 فبراير 2020 بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي .

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بدور أدب الأطفال والإنتاج الفكرى المتعدد والمؤسسات الثقافية المهتمة بالمجال على المستوى المحلى والعربى والعالمى فى تدعيم ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب المختلفة ومحاولة فهم الآخر وقبوله .

ويتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة وذلك بالشقين الورقي والالكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور ، ويناقش جهود المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية في تشجيع الانتاج والعمل علي جذب الاطفال للقراءة وكافة الانشطة المرتبطة بها .

ويرأس أعمال المؤتمر الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل بإشراف سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وعلى جانب آخر ، كانت جامعة حلوان، نظمت العديد من الحملات التوعوية بفيروس كورونا المستجد داخل الكليات المختلفة وكذلك المدن الجامعية بهدف التوعية بالفيروس وكيفية الوقاية منه .

وحددت الجامعة طرق الوقاية من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال إتباع الخطوات الآتية:

1- الحافظ على نظافة اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.

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2- ا الابتعاد عن الأشخاص المصابين.

3- ارتداء الأقنعه الوقاية ( الكمامه حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم).

4- استخدام وسائدك في الطائرة بالتعليمات الموجهه لصحة استخدامها.

5- الحرص على ارتداءالقفازات.

6- تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة.

7- الحرص على تغطية الفم عند السعال.

8- تفادي الاقتراب من أي شخص تظهرعليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.

9- الحرص حال التعرض للاصابة بحمى بالذهاب للطبيب فوراً للإطمئنان.