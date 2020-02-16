هل يشترط تدليك الميت قبل غسله حتى لا يتيبس جسده؟..اعرف رد لجنة الفتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يشترط تدليك الميت قبل غسله حتى لا يتيبس جسده؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

من السنة أن يتم تليين عظام الميت بعد وفاته إن كان ذلك مستطاعا حتى لا تتصلب فيشق تغسيله وتكفينه ودفنه، وقد يؤذيه ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كسر عظم ميت "كسرك إياها ميتا ككسرك إياها حيا".

وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الرابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتي تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف البرامج العملية والتأهيلية لدعم المستويات العلمية للوعاظ.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه الدورات المستمرة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات تستهدف تدريبهم على التعامل مع النصوص الشرعية وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس، مع التركيز على معالم السماحة واليسر واحترام الآخر وحماية الشباب وإقرار السلام والتعايش السلمي الذي يرعاه الإسلام.

أضاف عياد أن الدورة تستهدف أيضا التأهيل الكامل للوعاظ بما يمكنهم من الرد على جميع الاستفسارات الواردة إليهم في اللجان الفرعية بمنهجية علمية، وذلك لقطع الطريق على أدعياء الفتوى من خلال مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم شامل للنصوص الشرعية والواقع المعاصر.

أشار الأمين العام إلى أن برنامج الدورة يستهدف أيضا التدريب على الأحكام الشرعية الخاصة بالأسرة والمجتمع، والعمل على حل المشكلات الأسرية والمجتمعية التي تهدد المجتمع، من خلال فهم شخصية السائل، وضرورة أن يكون المفتي على علاقة طيبة بأفراد مجتمعه من خلال بيان قواعد وآداب الفتوى.