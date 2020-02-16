شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «ولي الأمر ممكن يصرف 100 جنيه على القهوة وميدفعهاش للحكومة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حجب نتيجة الدور الأول عن بعض الطلاب الذين لم يسددوا المصاريف الدراسية قانوني، موضحًا: «لن يتم تغيير ذلك وهو ده الصح».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «إحنا بنتكلم على 100 جنيه في السنة، وولي الأمر رافض يدفعها.. لا يمكن يبقى عاوز يدفعها رغم أنه ممكن يصرفها على القهوة، ولكن مادام للحكومة يبقى مندفعلهاش.. لو الوزارة مخدتهاش متطلبش منها كل الخدمات، وأن التعليم يظل مجاني للشعب كله.. بالتالي لو محصلناش الفلوس دي بنساءل.. هذا نوع من استغلال وسائل السوشيال الميديا والضغط طول الوقت عشان منعملش الحاجة اللي مفروض نعملها».