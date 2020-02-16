شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس «كورونا» خلال 3 أسابيع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تبادل للبيانات الصحية بين وزارات الصحة في كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية، عن الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، ما يساعد المنظمة والعلماء لإجراء أبحاث للتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره.

وأوضحت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» على فضائية «ON E»، أنه نتج عن ذلك حاجتين، الأولى جاءت بعد 4 أسابيع من فيروس «كورونا» حيث تم اختراع واكتشاف كواشف للفيروس، والثانية أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن أنه خلال 3 أسابيع سيكون هناك علاج لفيروس «كورونا» المستجد.