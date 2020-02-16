شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: سنوثق التجربة المصرية ضد «كورونا» بشكل علمى يفيد العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المستشفيات وأطقم الأطباء والتمريض وعمال النظافة يبذلون جهودًا كبيرة، موضحة: «الوزارة مستعدة على الأرض من أماكن الحجر ومستشفيات العزل».

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على فضائية «ON E»: «سنطلب من الدولة تكريم الأطباء والعاملين بالحجر الصحى، لقد أوصيتهم بتوثيق كل حاجة اشتغلوها وسننقل خبراتنا.. وطلبتهم بتوثيق كل ما قاموا به بشكل علمى يفيد العالم كله، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا تحت أي ظرف.. ونعمل بقلب وعزيمة وتجرد».

في سياق آخر، كشفت وزارة الصحة أنه سيتم فض معسكر الحجر الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بمدينة ومحافظة مطروح غدًا الاثنين، على أن يتم التخلص الآمن من جميع النفايات باعتبارها نفايات خطرة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى على جميع أرجاء المعسكر.