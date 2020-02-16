شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: المكان المكتشف به حامل فيروس «كورونا» آمن تماما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة لم تعلن عن جنسية الأجنبي الحامل لفيروس «كورونا» أو المكان الذي تم اكتشافه.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المكان الذي تواجد به الشخص الأجنبي آمن تماما بعد تعقيمه.

وأشارت إلى أن مسؤولية وزارة الصحة التأكد أن هذا المكان آمن تماما وهو ما حدث بالفعل.