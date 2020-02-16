شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات فى «مراكز لعلاج الإدمان» بالحدائق: تعمل بالمخالفة للقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة الهرم فى الجيزة، السبت، أن مراكز علاج الإدمان الـ4 التى داهمتها أجهزة الأمن فى منطقة حدائق الأهرام، مخالفة للقانون، ولم تحصل على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، وأن قاطنى المنطقة تقدموا بشكاوى عديدة وحرروا محضرًا ضدها، إذ يتردد عليها مدمنون بزعم العلاج، ويتسببون فى إزعاج السكان، وأغلبهم يتحول إلى وكر لتعاطى المواد المخدرة، وتعذيب الشباب صغار السنّ.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن للكشف عن هوية أصحاب ومديرى المراكز المضبوطة، تمهيدًا لاستدعائهم ومباشرة التحقيقات معهم.

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وأسفرت المعاينة التى أجرتها النيابة للمراكز الـ4 عن عدم وجود تراخيص من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء لعلاج الإدمان، إضافة إلى عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبيًا، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، شنتا حملة أمنية استهدفت مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بمنطقة حدائق الأهرام، بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أسفرت الحملة عن ضبط 4 مراكز علاج للإدمان بها العديد من تضم عدت مخالفات.

وفى سياق موازٍ، ضبطت أجهزة الأمن 23 متهمًا فى حملات أمنية، على تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، والتهرب من أحكام قضائية، كما حُرر 5 آلاف مخالفة مرورية.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.