أخبار مصر | محمد صلاح يكشف خطة المستشفيات التعليمية لمواجهة فيروس "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يكشف خطة المستشفيات التعليمية لمواجهة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، استعدادات الهيئة لمواجهة فيروس كورونا بمصر قائلًا: "هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووزارة الصحة يقومون بدراسة المرض ودائما ما تظهر وتنتشر الأمراض المعدية فجأة، مشيرًا إلى أن خلال الفترة الأولى يكون غير معروف هوية الفيروس ولا تركيبته وطرق انتقاله وعلاجه إلى جانب عدم توافر مصل خاص به".

وأضاف محمد صلاح، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": "نحن على اتصال مستمر مع منظمة الصحة العالمية لدراسة أي جديد بشأن الفيروس لأخذ الحيطة بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أخذت جميع الاحتياطات في جميع منافذ الجمهورية من تزويد دائرة الاشتباه، حال ظهور حالة مشتبه بها لتقوم بعزلها في الأماكن المخصصة.

وأكد رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن جميع المستشفيات أعلنت جاهزيتها حال الإعلان عن حالة اشتباه بالفيروس، ويتم حجزها بالحجر الصحي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية تجاهها، وتم بالفعل حجز حالات وإجراء التحاليل اللازمة لها واتضح سلبية التحاليل، وخروجوا من المستشفيات.

وتابع "صلاح": "لدينا إدارات مخصصة لمكافحة العدوى في جميع المستشفيات، ولدينا إدارة مركزية في الهيئة مخصصة لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى، كما يوجد مرور مستمر على المستشفيات لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى بمتابعة دورية".