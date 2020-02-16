شكرا لقرائتكم خبر عن الفقيه الدستوري نور فرحات: العودة إلى «مجلس الشيوخ» تفكير النظم التى تريد تطعيم نظامها بالكفاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقول الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن أساس التفكير فى وجود غرفتين برلمانيتين وتحديدا فى مصر والعودة مرة أخرى إلى مجلس الشورى أو الشيوخ وفقا للتعديل الدستورى الأخير فى مسماه، هو تفكير للنظم التى تريد أن تطعم نظامها الإنتخابى المباشر بالمزيد من الكفاءات والخبرات التى تحقق ضبطًا للشق التشريعى فى الدولة، فالغرفة الأولى للبرلمان تمثل المنتخبين من جمهور الناخبين، تأتى الثانية بمن هم ذو كفاءة وخبرة وحكمة أكبر للاستفادة المجردة من تلك الخبرات التى ثبت الحاجة إليها ولم تحققها غرفة واحدة للبرلمان على النحو المأمول منها.

وأود التأكيد هنا على أمر هام للغاية أن القاعدة الأساسية لوجود أى من غرفتى البرلمان هى أن يكون النظام الحاكم للانتخابات نظاما ديمقراطيا يفصل فصلا حقيقيا بين السلطات وتحديدا السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا الفصل يكون هو المعيار الأساسى لنجاح المجلسين التشريعين لأى دولة تبغى الارتقاء بمنظومتها التشريعية دون أى اعتبارات أخرى.

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وأضاف فرحات، لـ«المصرى اليوم»: أرى أن الرغبة الصادقة من القيادة السياسية فى تحقيق الأفضل تشريعيا لا تتحقق إلا بمنح الغرفتين البرلمانيتين مزيدا من الديمقراطية بحيث تتم الانتخابات أو حتى التعيين، وفقا لمعايير محددة خالية من المجاملات أو الانتقاء المبنى على مدى موالاة المختارين للنظام وتأييده، وأن تجرى الانتخابات التى تصعد بهم إلى تلك المقاعد المؤثرة فى مناخ ديمقراطى حق ليس بالكلام فقط ولكن بالأفعال، ويشعر بها المواطن ليس بالأغانى والهتافات، بل من خلال تأثير إيجابى مباشر على حياته بكافة مناحيها صحية وتعليمية واقتصادية.

فإذا تحقق ذلك سيكون لدينا دولة قانونية قوية وصلبة قادرة على تغطى أى من العقبات التى تواجهها، وإذا لم يتحقق فلن تكون أى جهة تشريعية سواء برلمانية أو غيرها مهما تعددت غرفها إلا مجرد عبء مادى وتكلفة باهظة على الدولة تأخذ ما لا تستحق من ميزانيتها وتؤثر بلا شك على أمور أخرى أحق بهذه التكلفة وأولى.

وعن إجراء انتخابات الغرفتين البرلمانيتين كل على حدة، أو مع بعضهما البعض فى وقت واحد، قال نور فرحات: كما سبق وذكرت أن الشرط الأساسى لوجود مجلسين للنواب هو وجود نظام تشريعى ديمقراطى، وهنا لن يكون هناك فارق بين إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا أو إجراء كل منهما على حدى، فإذا توافر الأساس الصحيح سينصلح الكيان بالكامل دون التقيد بتوقيتات أو مواعيد.

وتجدر بى الإشارة فى هذا الصدد إلى وضع أمر غاية فى الأهمية نصب عين القيادة السياسية خاصة بمجلس الشيوخ، الذى نص الدستور على أن يكون ثلثا أعضائه من المعينين، فلابد أن ننظر إلى الحكماء والخبرات الحقيقية وتتجرد القيادة من كافة الاعتبارات غير المحايدة حتى لا نجد أمامنا مجلسًا من «المرضى عنهم»، الذين أتوا بمكافأة من النظام على تأييدهم له، ومناصرتهم له فى كل ما يفعل ويقرر.