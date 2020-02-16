شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الإسكندرية والمنيا تحيي الذكرى الخامسة لشهداء ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت كنائس الإسكندرية والمنيا، أمس، الذكرى الخامسة لشهداء ليبيا الذين لقوا حتفهم على يد تنظيم داعش الإرهابى، فى فبراير 2015، وذلك بعد أن خصص لهم المجمع المقدس يوم 15 فبراير من كل عام للاحتفال بـ«عيد الشهداء الجدد»، ويوافق هذا العام «التذكار السمائى الخامس» لهم.

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى فى الإسكندرية، إنه ترأس صلاة القداس بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وبحضور شعبى مكثف، فيما ترأس رعاة الكنائس الصلاة بكنائسهم فى نفس التوقيت.

وأضاف «إميل» أن المجمع المقدس- أعلى سلطة بالكنيسة- قرر فى دورته الأخيرة تخصيص يوم 15 فبراير عيدًا لشهداء الكنيسة فى العصر الحديث، مشيرًا إلى أن الأسباب التى دفعت المجمع المقدس لاتخاذ هذا القرار، تتمثل فى أنه يوافق ذكرى استشهاد أقباط ليبيا ذبحًا على يد عناصر داعش وعقب حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابى، واعتبر المجمع ضحايا الأحداث الإرهابية شهداء للكنيسة ومنح المصابين لقب «معترفين» أى اعترفوا وأصيبوا بسبب إيمانهم المسيحى.

وأضاف: «فى هذا العيد ترفع صلوات القداس بحضور أسر الشهداء وتذكر أسماؤهم على المذبح فى كنائسهم، وتطلب لهم الرحمة كما يوافق يوم 15 فبراير، عيد دخول المسيح الهيكل، وتصلى الكنائس قداسات فيه»، لافتا إلى أنه من بين شهداء الكنيسة فى العصر الحديث، شهداء ليبيا، وشهداء البطرسية، وشهداء أحد السعف بالإسكندرية وطنطا، وشهداء دير الأنبا صموئيل وأخيرًا شهداء حلوان.

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وفى المنيا، حرصت الكنائس الأرثوذكسية بالمحافظة على ذكر شهداء العصر الحديث، خلال القداس الإلهى، أمس، فى الجزء الخاص بصلوات «الترحيم» خلال القداس.

واختتمت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الأنبا بفنتيوس، احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد أبناء الكنيسة والوطن بليبيا والذين ذبحوا على أيدى تنظيم داعش الإرهابى، والذين ينتمى معظمهم لإيبارشية سمالوط بالمنيا من خلال نهضة روحية. والنهضة بمعناها الكنسى هى فترة تقام فيها أمسيات تقام فيها عظات وصلوات وقداسات يومية لعدة أيام، بمشاركة عدد من الأساقفة والآباء، وتنتهى بالقداس الختامى فى عيد شهداء الكنيسة فى العصر الحديث.

وأكد القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، أن كنيسة شهداء الإيمان والوطن، بقرية العور بسمالوط، أقامت أمسيات روحية وصلوات وعظات مسائية وقداسات صباحية، وذلك بكنيسة قرية العور (مسقط رأس العدد الأكبر من الشهداء، 13 شهيدًا) بدأت الأسبوع الماضى.

يذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابى قام فى 14 فبراير 2015، بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا، إذ تم ذبحهم على شاطئ مدينة سرت الليبية.

فى سياق آخر، زار وفد قبطى من كنيسة السيدة العذراء بسويسرا مقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، أمس، واستقبلهم الآباء كهنة الكاتدرائية وذلك فى إطار زيارة رسمية لمصر للمشاركة فى مؤتمر شباب إيبارشيتى النمسا وباريس وشمال فرنسا، والذى بدأ بمركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون مساء أمس تحت عنوان «GPS».

وقال القمص إبرام إيميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن الوفد القبطى تفقد الكاتدرائية الأثرية والأيقونات الأثرية والمذابح والمزارات القبطية التاريخية، خاصة المزار الذى يحوى رأس القديس مار مرقس الرسول، واستمع إلى شرح واف عن أقدم كنيسة فى الشرق الأوسط بالإسكندرية، يتضمن تاريخها وأهم زوارها على مستوى التاريخ.